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AK Parti İstanbul adayı iddiası! 'Adaylığı istiyorum' dedi

AK Parti İstanbul adayı iddiası! 'Adaylığı istiyorum' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yıl yapılacak yenel seçimler için parti yöneticilerine talimat verdi. Büyükşehirlerde aday belirleme çalışmalarına başlanırken, İstanbul için dikkat çeken 'aday olmak istiyorum' çıkışı geldi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin geride kalmasıyla gözler Mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Muhalefette yerel seçimler öncesi değişim rüzgarları esmeye başlarken, iktidar kanadı çalışmalara şimdiden başladı.

Kulislerde konuşulanlara göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

Hedef büyükşehirler

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması nedeniyle çalışmalara şimdiden hız verildi.

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

İstanbul için Tevfik Göksu iddiası

Öte yandan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için AK Parti kulislerinde konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "AK Parti yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği" ileri sürüldü.

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