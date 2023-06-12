Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Evde bakım maaşı alana 2 bin liralık bayram ikramiyesi var mı, ödenecek mi?

A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.

İtalya'da Serie A'dan düşen ve lige yükselen takımlar belli oldu

Garip bir olay! Bir polis ile bir MHP çalışanı tahsilatçılığa soyundu! İşyeri basıp delil sakladılar