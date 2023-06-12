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Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 S 0008 plakalı servis minibüsü ile 38 RF 383 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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