"Her kispetini alıp gelen pehlivan Kırkpınar'a katılamayacak"

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun aldığı karar Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerine kalite getireceğini belirtti.

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Yıl boyunca müsabakalarda elde ettikleri puanlarla ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayırda gelecek yıl gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki kaliteyi yüksek tutabilmek için yıl içerisinde ligde başarılı olan pehlivanlar bir sonraki yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılabilecek. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun aldığı kararlar sonrası Türkiye’nin her tarafında yapılan güreşlerde tüm pehlivanlar sezon boyunca formda kalmak zorunda oldukları için ligde ilk 24'e giren pehlivanlar direkt Kırkpınar'a katılacak. Kırkpınar’dan bir hafta önce yapılacak güreşlerde 8 pehlivan daha katılım hakkı kazanacak ve toplam 32 pehlivan çayıra çıkmaya hak kazanacak. 662. Kırkpınar Yağlı Güreş Ağası Seyfettin Selim, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivan sayısında belli kriterlere göre sınırlama getirildiğini ve 662.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa başpehlivan olan yeni başpehlivana toplam 1 milyon ödül vereceklerini belirtti.

“Ligde başarılı olan, hak eden pehlivanlar katılacak”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, "Kırkpınar'a artık daha az pehlivanın katılacağını ifade ederek, “Ligde başarılı olan, hak eden pehlivanlar katılacak. Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen puanlar, önümüzdeki yıl düzenlenecek Kırkpınar'da geçerli olacak. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gelecek yıl gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek” dedi.

"Her boyda hak eden Kırkpınar'a gelecek"

Kırkpınar'a gelen her pehlivanın dualı çayırda güreşmeyi hak edecek performans sergilemesi gerektiğini belirten Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, "Kırkpınar'a daha az pehlivan katılacak. Ligde başarılı olan, hak eden pehlivanlar katılacak. Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen puanlar, önümüzdeki yıl düzenlenecek. Kırkpınar'da geçerli olacak. Seneye Kırkpınar daha iyi olacak. 32 pehlivan Ligde güreşiyor. Herkes iyi güreşecek ve bir yere gelecek. 'Ben çantamı aldım Kırkpınar'a gidiyorum' olmayacak. Alınan karar hem Edirne için hem de Kırkpınar için iyi. Pehlivanlar böyle aşırı güreş yapmayacaklar güreşçi sayısı az olduğu için daha az güreşecekler” diye konuştu.

"Seneye Kırkpınar daha iyi olacak’’

Selim, ‘’Her boyda hak eden Kırkpınar'a gelecek. Kırkpınar bir tanedir. Bu güreşlerin tarihi önemi vardır. Yıl içinde yapılan diğer güreşler, Kırkpınar'a hazırlıktır. Federasyon güzel bir karar aldı. Ben de bunun arkasındayım. Daha kaliteli güreşler olacak. Yağlı Güreş Ligi'nin meyvelerini önümüzdeki sene göreceğiz. Yağlı Güreş Federasyonu güreşlere iyi bir katkı yaptı. İlk olacak ama seneye her boyda güreşe tutuşup sonra Kırkpınar’a gelecek. Bu güzel bir karar oldu bundan dolayı federasyona teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

“Kıran kırana yiğitçe güreş yapıyor o da bizi memnun ediyor”

Ağa Selim ‘’İsmail Koç var alttan gelen genç kardeşlerimiz var. Birçok yeni yetişen başpehlivanlık yapacak kardeşlerimiz var. Yeni birine çıkarsa 1 milyon milyonun ödüllendireceğiz bunu. 500 bin TL si Edirne Belediyesi, 500 bin TL’si ise benden olacak. Toplamda 1 milyon TL ödülü Edirne belediye başkanıyla beraber vereceğiz. Öyle karar verdik. Federasyonda ödülleri artırdı. Türkiye'deki güreşlere en büyük zararı veren doping maddesidir. Geçtiğimiz yıl çok çok kötü bir şeyler oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" ifadelerine kullandı.