12 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama ekranı

Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları haziran ayında ne zaman yatacak sorusu gündemde. Kurban Bayramı öncesinde maaşlar hesaplara yatacak mı merak edliyor. Evde bakım maşları son zamla birlikte 4.337 olmuştu. Temmuz ayında yeniden zamlanacak olan evde bakım maaşları 12 Haziran pazartesi günü hangi illerde yattı?

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Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Özellikle evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemeler ne zaman olur sorusunun yanıtına kilitlendi. Evinde ağır hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları son zamla 4.337 lira olmuştu. Evde bakım maaşlarının kurban bayramından önce, ayın 20-25'i arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Maaşlar nereden sorgulanır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

Bayram ikramiyesi kimler alınır?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.