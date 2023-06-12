Gözde Akpınar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gözde Akpınar-Mehmet Aslantuğ aşk mı yaşıyor?

Herkesin imrenerek baktığı 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ cephesinden gelen son iddialar magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un Filli Boya ve Betek Grubu Yönetim Başkanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta ikilinin evlenecekleri de konuşulanlar arasında.

Abone ol

Oyuncu olan Mehmet Aslantuğ'un adı son günlerde magazin basınından düşmüyor. Siyasete atılan fakat aradığını bulamayan Mehmet Aslantuğ'un adı son günlerde Gözde Akpınar ile anılıyor. 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan ayrılan Mehmet Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı bu nedenle Arzum Onan'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Bugün ise bu iddiaları doğrular bir bilgi magazin programı Söylemezsem Olmaz'dan geldi. Mehmet Aslantuğu ile Filli Boya ve Betek Grubu Yönetim Başkanı Gözde Akpınar'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta ikilinin evleneceği bile söylendi. Bu gelişme sonrasında Gözde Akpınar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Gözde Akpınar, kaç yaşında, evli mi? Gözde Akpınar eşi Hüseyin Sezgin kimdir, boşandılar mı?Ayrıca babası Celal Akpınar'dan devasa bir servete sahip.

Gözde Akpınar kimdir?

Filli Boya’nın sahibi ve Betek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı idi. Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’dır. İstanbul'da Saint Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-İktisat Bölümü’nde tamamladı.

Eşzamanlı olarak, Bilgi Üniversitesi’nin sunduğu bir imkânla aynı bölümü İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi’nde de tamamladı. Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi’nde çalışmaya başladı ve babasının 2005 yılındaki vefatına kadar birlikte 1,5 yıl çalışma imkânı buldu. Babası Celal Akpınar 2005 yılında kanser yüzünden vefat ettiğinde 25 yaşında olan Gözde Akpınar, şirketin yönetimini hemen devralmadı. Şubat 2008'de ilk kez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Gözde Akpınar, şirketin başına geçtiği günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. 2015 yılında Filli Boya Bilim Kampı projesini hayata geçirdi. 2016 yılında ise Filli Kadın Ustalar adlı proje ile kadınların erkek işi olarak görülen boya sektöründe yer almaları için farklı şehirlerde boyacılık kursları düzenledi.

Boya markasını sektörde ön sıralara yükseltip, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına soktu. Doğal yaşamın korunması ve sahipsiz hayvanlara yönelik desteğini Haçiko ve Haytap dernekleriyle sürdüren Gözde Akpınar, psikoloji, sinema ve resimle ilgileniyor ve iyi bir okur.

Ayrıca lego, doğal yaşam fotoğrafçılığı ve seyahat etmek ilgi alanlarıdır. Gözde Akpınar’ın Hüseyin Sezgin ile olan evliliğinden bir kız çocuğu vardır.