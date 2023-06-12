Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri sabırsızlıkla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki devlet tarafından sosyal yardım alanlara 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Sosyal yardım alan ikramiye alabilir mi?

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Kurban bayramına az bir zaman kala birçok vatandaş bayram ikramiyesi alma peşinde. Özellikle devlet tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı merak konusu. Son zamla birlikte bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkmıştı. Emekli, EYT'li, dul ve yetim aylığı alanların yanı sıra sosyal yardım alanlar da bayram ikramiyesi alacak mı merak ediliyor.

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Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.