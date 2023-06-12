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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım ton metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Silivri ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 530 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri’de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok" ifadelerini kullandı.

Operasyonu yürüten İstanbul polisini kutlayan Bakan Yerlikaya, "Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" notunu düştü.

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