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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Dünden beri 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Dünden beri 12 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına Mehmetçik tarafından karşılık verilmişti. Dün 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir açıklama yaptı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

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