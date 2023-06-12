Kılıçdaroğlu kutu koladan daha az oy aldı Ahmet Hakan işin berbat tarafını açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, toplumun Erdoğan'dan bıktığını iddia ederek Erdoğan'ın karşısına kutu kolayı aday göstererek anket yaptıran CHP'li Eren Erdem'in, genel başkan yardımcısı yapılmasının rezillik olduğunu yazdı.

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Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair iddialı açıklamalarıyla öne çıkan o dönem CHP Parti Meclisi olan Eren Erdem, seçim sonrası dalga konusu oldu.

Toplumun Erdoğan'a karşı tepkisini ölçme adına Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu dönemde Erdem'in yaptırdığı kutu kola anketi gündeme geldi.

Kutu kola yüzde 48,7 çıktı

Seçimden çok önce katıldığı bir televizyon programında şöyle diyor:

“Kendim yaptırdım bir araştırma. 2 bin 400 denekle... Parasını verdim, yaptırdım. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz?’ diye soruldu araştırmada. Kutu kola yüzde 48.7 çıktı. Tayyip Erdoğan yüzde 35 çıktı. Bunun anlamı nedir? Kararsız vatandaş, ‘O kadar da değil. Tayyip’e oy vermem ama kutu kolaya da oy vermem’ diyor.”

İlk turda kutu koladan 3 puan daha az oy aldı

Seçimlerin ilk turunda yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu, hüsran yaşarken zor durumda kalanlardan birisi de kutu kola anketi yaptıran CHP'li Eren Erdem oldu.

Sosyal medyada dolaşan Erdem'in videosuyla ilgili Ahmet Hakan da bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulundu.

İşin trajik ve berbat tarafı

"Gözümle görüp izlemesem inanmayacağım bir şey bu" diyen Hakan, şu ifadelere yer verdi:

İşin en trajik tarafı şu: Seçim sonuçlarına baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu, kutu koladan biraz daha az oy almış.

İşin en berbat tarafı ise şu: Böyle bir rezilliğin ardından Eren Erdem’in sosyal medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması.