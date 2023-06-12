BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,47
ALTIN 1.490,42
HABER /  SPOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Abone ol

İSTANBUL'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik Nisan'da yüzde 10.2'ye yükseldi
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik Nisan'da yüzde 10.2'ye yükseldi
Kılıçdaroğlu kutu koladan daha az oy aldı Ahmet Hakan işin berbat tarafını açıkladı
Kılıçdaroğlu kutu koladan daha az oy aldı Ahmet Hakan işin berbat tarafını açıkladı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yaz ayları geldi! 'Alerjik astım'a dikkat!
Yaz ayları geldi! 'Alerjik astım'a dikkat!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
"Vücudunuzdaki ufacık bir şişlik bile kanserin habercisi olabilir!"
"Vücudunuzdaki ufacık bir şişlik bile kanserin habercisi olabilir!"
Gözde Akpınar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gözde Akpınar-Mehmet Aslantuğ aşk mı yaşıyor?
Gözde Akpınar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gözde Akpınar-Mehmet Aslantuğ aşk mı yaşıyor?
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa ettiğini duyurdu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım ton metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım ton metamfetamin ele geçirildi
Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Ukrayna Rusya'ya karşı saldırı başlattı çatışmalar şiddetlendi
Ukrayna Rusya'ya karşı saldırı başlattı çatışmalar şiddetlendi