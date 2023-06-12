Dolar yeni rekorlar kırıyor! Her dediği çıkan Mert Başaran'a 25 lira için tarih verdi

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran dolar yeni haftaya da yeni rekorlarla başladı. Haftanın ilk gününde yüzde 1 değer kazanan dolar 23.65 lirayı geçti. Yaptığı tahminlerle dikkat çeken ekonomist Mert Başaran, doların gerçek değerini henüz görmediğini belirterek beklediği rakamı açıkladı.

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Doların ateşi düşürülemiyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kırarak 23 liranın üzerine çıkan dolar, yeni hatanın ilk gününe de yükselişle başladı. 12 Haziran Pazartesi gününe yüzde 1 yükselişle başlayan dolar, 23 lira 65 kuruş seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 25 lira 47 kuruşun üzerinde işlem görüyor. Peki 1 ayda yaklaşık 4 lira değer kazanan dolar bundan sonra ne yapar? Ekonomist Mert Başaran doların şu anki gerçek değerini e gelmesi gereken noktayı açıkladı.

Bir günde yüzde 1 değer kazandı

Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 1 seviyesinde yükselişle başlayarak rekor kırdı. Dolar/TL, yüzde 1'lik yükselişle 23,65 seviyesinden işlem görüyor. Geçen haftayı 23,41 liradan tamamlayan dolar kuru, bugün 23,65'in üzerine çıkarak rekor kırdı. Euro da 25.47'nin üzerine çıkarak kendi rekorunu tazeledi.

Dolar 1 ayda 4 liradan fazla yükseldi

Dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra 4 liradan fazla yükseldi. Kurun 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan sonraki yükselişi ise 3,5 liranın üzerinde.

Bankalarda satış kuru 25 lirayı geçti

Bazı bankalarda dolar satış kuru 25 lirayı geçti. Büyük bankaların neredeyse hepsinde dolar/TL, 24,50 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Euro kuru ise yüzde 1,05'lik yükselişle 25,47 liradan işlem görüyor. Euro/TL, bu sabah 25,53'ü görerek en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Şu anki fiyatı gerçek fiyatı değil

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran doların gerçek değerinin şu an ki fiyatı olmadığını söyledi. "Üretici konumunda olan bir ülke için doların yüksek olması daha iyi" diyen Mert Başaran, doların daha çıkacağını da duyurdu. "Doların ucuz kalması ülke için iyi değil" diyen Mert Başaran şöyle devam etti:

22 Haziran'a kadar 25 lirayı görebilir

"Ev fiyatları ülkede 3’e katlandıysa dolar bu kadar ucuz kalamaz. Doların şu an normal değeri 27 TL’dir. Dolar yavaş yavaş ilerleyecek. 22 Haziran’da Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Dolar 22 Haziran’a kadar 25 lirayı görebilir. Doların artışların sebebi enflasyondur. Enflasyon olmasa dolar artmaz zaten."