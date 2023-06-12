Gözlerin çevrildiği asgari Ücrete zam pazarlığı yarın başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Temmuz ayı için yapılacak ek zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam için yarın ilk kez toplanıyor. En kuvvetli ihtimal asgari ücrete yüzde 30 zam... Yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret ne kadar olacak?.. Asgari ücrete daha büyük zam yapılması gündemde mi?.. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca asgari ücretli ile birlikte asgari ücrete gelecek zam kendi maaşına da yansıyacak olan bir o kadar da maaşlı çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam için maraton yarın başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında masadaki rakamlar neler?
Asgari Ücret komisyonu yarın toplanıyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (13 Haziran Salı) toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
Normalde 4 görüşmede belirleniyor
Asgari ücret için komisyon toplantıları normal koşullarda 4 turda tamamlanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ara zam toplantılarında iki bileşimde karara varılmıştı. Bu yıl da sürecin mümkün olduğunca hızlı tamamlanması öngörülüyor. Belirlenecek olan yeni ücret temmuz ayından itibaren geçerli olacak.
Ne kadar asgari ücretli var?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında yaptığı açıklamada özel sektörde çalışanların yüzde 37’sinin asgari ücret aldığını söylemişti. Buna göre, Türkiye’de asgari ücretle çalışan sayısı ortalama 5 milyon 400 bin kişi. Ancak asgari ücretin çok az üstünde ücret alanlar da dikkate alındığında bu rakamın 7 milyonu da geçtiği ve çalışma hayatının yarısını ilgilendirdiği tahmin ediliyor.