Gözlerin çevrildiği asgari Ücrete zam pazarlığı yarın başlıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?

Ne kadar asgari ücretli var?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında yaptığı açıklamada özel sektörde çalışanların yüzde 37’sinin asgari ücret aldığını söylemişti. Buna göre, Türkiye’de asgari ücretle çalışan sayısı ortalama 5 milyon 400 bin kişi. Ancak asgari ücretin çok az üstünde ücret alanlar da dikkate alındığında bu rakamın 7 milyonu da geçtiği ve çalışma hayatının yarısını ilgilendirdiği tahmin ediliyor.