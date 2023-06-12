BIST 5.699
DOLAR 23,65
EURO 25,47
ALTIN 1.490,49
HABER /  SPOR

Jorge Jesus'un koltuğuna kim oturacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla görüşecek

Jorge Jesus'un koltuğuna kim oturacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içinde teknik direktör Abdullah avcı ile görüşeceği söyleniyor. Deneyimli teknik direktörün de sarı-lacivertli ekibe imza atmaya sıcak baktığı bildirildi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçerek 9 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Maçın hemen ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, büyük bir sürprize imza atarak Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

İlk aday Abdullah Avcı

Fenerbahçe'de ilk aday deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı. Hafta içinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Abdullah Avcı görüşecek. Abdullah Avcı'nın sarı-lacivertli ekibe imza atmaya sıcak baktığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar yeni rekorlar kırıyor! Her dediği çıkan Mert Başaran'a 25 lira için tarih verdi
Dolar yeni rekorlar kırıyor! Her dediği çıkan Mert Başaran'a 25 lira için tarih verdi
Türkiye'den yapılan vize başvuruları en çok 10. maddeden reddediliyor Fatih Çekirge yazdı
Türkiye'den yapılan vize başvuruları en çok 10. maddeden reddediliyor Fatih Çekirge yazdı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Gözde Akpınar evli mi, eşi Hüseyin Sezgin'den boşandı mı? Gözde Akpınar şirketleri ve serveti
Gözde Akpınar evli mi, eşi Hüseyin Sezgin'den boşandı mı? Gözde Akpınar şirketleri ve serveti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Dünden beri 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Dünden beri 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik Nisan'da yüzde 10.2'ye yükseldi
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik Nisan'da yüzde 10.2'ye yükseldi
Kılıçdaroğlu kutu koladan daha az oy aldı Ahmet Hakan işin berbat tarafını açıkladı
Kılıçdaroğlu kutu koladan daha az oy aldı Ahmet Hakan işin berbat tarafını açıkladı
Yaz ayları geldi! 'Alerjik astım'a dikkat!
Yaz ayları geldi! 'Alerjik astım'a dikkat!
"Vücudunuzdaki ufacık bir şişlik bile kanserin habercisi olabilir!"
"Vücudunuzdaki ufacık bir şişlik bile kanserin habercisi olabilir!"