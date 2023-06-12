Jorge Jesus'un koltuğuna kim oturacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içinde teknik direktör Abdullah avcı ile görüşeceği söyleniyor. Deneyimli teknik direktörün de sarı-lacivertli ekibe imza atmaya sıcak baktığı bildirildi.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçerek 9 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Maçın hemen ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, büyük bir sürprize imza atarak Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
İlk aday Abdullah Avcı
Fenerbahçe'de ilk aday deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı. Hafta içinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Abdullah Avcı görüşecek. Abdullah Avcı'nın sarı-lacivertli ekibe imza atmaya sıcak baktığı belirtildi.