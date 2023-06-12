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Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA'nın MANAVGAT ilçesinde ticari araçla çarpışan ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza; Örenşehir Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet Salkım’ın kullandığı 07 N 0482 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.A. isimli küçük yaştaki sürücünün kullandığı 07 AZU 056 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Salkım, sevk edildiği Antalya’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 çocuk babasıydı

Kazada yaşamını yitiren 35 yaşındaki Ahmet Salkım’ın Örenşehir Mahallesi'nde muz serasında çalıştığı ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi.

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