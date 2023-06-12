Emekli maaşı bayram ikramiyesi 3 bin mi oluyor 3 formül Erdoğan'ın masasında

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak sorusunun yanıtına kilitlendi. 2018 yılından beri dini bayramlar öncesinde emekliye verilen bayram ikramiyesi son zamla 2 bin lira olmuştu. Fakat Erdoğan'ın masasında 3 formül var, bayram ikramiyesi 3 bin lira mı olacak?

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak sorusu gündemde. 2018 yılından beri hem Ramazan hem de Kurban bayramında ödenen emekli bayram ikramiyeleri son zamla birlikte 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı. Şimdi de Kurban Bayramı öncesi emekliye bir müjde daha yolda. Kulislerden sızda sıcak iddialara göre Erdoğan'ın masasında emekli bayram ikramiyelerini arttırmak için 3 formül var. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

Peki Kurban bayramı bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli maaşı, asgari ücret ve memur maaşına yapılacak zamlar emekli maaşı bayram ikramiyesine yansıyacak mı? İşte 2023 SSK Bağkur 4A 4B 4C emekli maaşı bayram ikramiyeleri ödeme tarihi ve tüm detaylar.

Emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Erdoğan, "Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler bugün yeni dönemin ilk Kabinesinde ele alındı. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

Kurban bayramı ikramiye ödeme günleri

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

EYT'li bayram ikramiyesi alacak mı?

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.