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Bomba anket! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde kime oy vereceksiniz?

Bomba anket! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde kime oy vereceksiniz?

14 ve 28 Haziran seçimlerinin ardından iktidar da muhalefet de 2024 yerel seçimleri için kolları sıvadı. Hal böyle olunca, İstanbul seçimi için anketler de yapılmaya başlandı. 2024 yerel seçimleri için ilk anket sonucu geldi. Partiler bazında dikkat çeken sonuç...

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Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ankete boğulmuştu. Seçimler bitti, partiler de liderler de şimdiden 2024 yılında yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri üzerine çalışmaya başladı. AK Parti büyükşehirleri geri almak için çalışmalara şimdiden hız verirken, 2024 yerel seçimleri için ilk anket sonucu geldi. 

39 ilçede 6 bin 12 kişi ile...

Argetus Araştırma, 1-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 6 bin 12 kişi ile yerel seçim anketi yaptı. Argetus Araştırma'nın anketine katılanlara, "Pazar seçim olsa İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüze 48.5'i AK Parti cevabı verirken, yüzde 42.9'u ise CHP dedi. Yüzde 3.7 HDP-Yeşil Sol Parti cevabı verirken yüzde 2 MHP'yi, yüzde 1.3 de İYİ Parti'yi tercih etti. Saadet Partisi binde 3'te kalırken, diğerleri de 1.3'te kaldı. 

 İmamoğlu'nun başarı puan ortalaması

Argetus Araştırma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıllara göre seçmen nezdindeki başarı puan ortalamasını da çıkardı. 2020 yılında yüzde 59.1 olan İmamoğlu'nu başarılı bulanlar 2021'de yüzde 62.3 ile zirveyi görmüş. 2022 yılında İmamoğlu'nu başarı bulanların oranı yüzde 57.6'ya, 2023'te ise yüzde 53.8'e düşmüş. 

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