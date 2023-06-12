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Milyonfest Kapadokya, Cem Adrian konseriyle sona erdi

Milyonfest Kapadokya, Cem Adrian konseriyle sona erdi

Kapadokya’da 4 gün boyunca Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturan Milyonfest Kapadokya, Cem Adrian’ın muhteşem konseriyle sona erdi.

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Milyon Yapım organizasyonuyla Karakuş Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen Milyonfest Kapadokya’nın son günü Skapova konseriyle başladı. Skapova’nın ardından alternatif rock grubu Yaşlı Amca sahneye çıktı. Daha sonra seyirciyle buluşan Sena Şener, 'Sevmemeliyiz', 'Teni Tenime', 'Porselen Kalbim', 'Ölsem' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Milyonfest Kapadokya’nın kapanışını ise Cem Adrian yaptı. Cem Adrian, 'Kül', 'Derinlerde', 'Keskin', 'Ben Seni Çok Sevdim' gibi hit parçalarının yanı sıra eşsiz vokaliyle Kapadokya’da unutulmaz anlar yaşattı.

Milyonfest Kapadokya’da 4 günde Athena, Selda Bağcan, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu 16 sanatçı sahne aldı.

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