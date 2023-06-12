Eskişehir’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü!

Nadir zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği’, Eskişehir’de görüldü.

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Eskişehir’de bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. ESOK Rally’nin yapıldığı güzergahın Bozdağ mevkiinde görevli olan bir kişi, gördüğü uğur böceği örümceğinin fotoğrafını çekti.

Birçok ilde görülmesi ve basında yer alan haberlerle hemen her insanın varlığından haberdar olduğu nadir tür uğur böceği örümceğinin fotoğrafı, sosyal medyada etki oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşımları gören bir vatandaş da geçtiğimiz yıl Haziran ayında Oklubalı Mahallesi’nde uğur böceği örümceği gördüğünü iddia etti.