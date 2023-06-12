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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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