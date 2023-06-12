BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, kriket Türkiye şampiyonu oldu

Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, kriket Türkiye şampiyonu oldu

Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afyonkarahisar’da yapılan Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Abone ol

Afyonkarahisar’da 32 ilin mücadele ettiği Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi aldığı başarılı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonu oldu. Geçen yılda aynı başarıya imza atan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi böylece üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Üst üste 2. kez Türkiye Şampiyonu olan sporcularımızı ve antrenörleri Fatih Okur’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!
Asgari ücret brüt 2023 temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tabloları
Asgari ücret brüt 2023 temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tabloları
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Spor Toto Süper Lig'in en hırçın takımları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in en hırçın takımları belli oldu
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar
Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu
ABD, UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor! Trump döneminde ayrılmışlardı
ABD, UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor! Trump döneminde ayrılmışlardı
Kuzey Kore Rusya'ya yanaşıyor! Kim Jong-un Putin'e mesaj yolladı!
Kuzey Kore Rusya'ya yanaşıyor! Kim Jong-un Putin'e mesaj yolladı!
Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso olayı nedir? Cüneyt Yüksel'in AK Parti'den neden ihracı istendi?
Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso olayı nedir? Cüneyt Yüksel'in AK Parti'den neden ihracı istendi?
Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti