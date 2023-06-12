Asgari ücret brüt 2023 temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tabloları

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı temmuz ayında zamlı ödenecek olan asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret zammı için 4 formül masada. Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 10 bin 208 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 10 bin 634 lira, yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret 11 bin 58 liraya, yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret 11 bin 910 TL olacak.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için nefesler tutuldu, asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtları için geri sayım başladı. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yaparak asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını belirlemek için çalışmalarına başlayacak. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı kesinleşmemiş olsa da beklentiler asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı yönünde. Ancak tek senaryo bu değil! Seçim öncesi hükümetten gelen asgari ücret zammı açıklamaları ışığında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna birden fazla olasıklıkla yanıt var. İşte asgari ücretle ilgili olası zam beklentilerinin detayları...

Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz." dedi. Şu an 8 bin 506 Lira'ya yükselen asgari ücretin, 500 Dolar seviyesine yükseltilmesi yani, yüzde 25 üstünde artışla 11 bin lirayı aşması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olur?

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

Asgari ücret için 4 formül var

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret toplantıları ne zaman?

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Toplantılar 13 Haziran'da başlayacak. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle birlikte işveren prim desteği de belli olacak. Bunun için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücreti belirlemesini müteakiben TBMM’den yasa çıkarılması bekleniyor.

Memurların gözü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin Temmuz ayında Meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor.