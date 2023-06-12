BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  SPOR

Spor Toto Süper Lig'in en hırçın takımları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in en hırçın takımları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun en hırçın takımları Fenerbahçe ile Adana Demirspor oldu.

Abone ol

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezonda hakemler 1341 sarı, 84 de kırmızı kart çıkardı. Ligde en fazla kırmızı kartı yedişer kezle Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü.

Bu takımları altışar kırmızı kartla Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor takip etti.

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.

Ligin en centilmeni MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.

Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.

En fazla kırmızı kart 7. haftada çıktı

Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.

Takımlara göre kart sayıları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

Takımlar

Sarı

Kırmızı

Adana Demirspor

66

7

Arabam.com Konyaspor

79

5

Atakaş Hatayspor

49

2

Beşiktaş

75

5

Bitexen Giresunspor

89

3

Corendon Alanyaspor

75

3

Demir Grup Sivasspor

55

4

Fenerbahçe

70

7

Fraport TAV Antalyaspor

68

6

Galatasaray

74

4

Gaziantep FK

65

3

HangiKredi Ümraniyespor

71

6

İstanbulspor

82

4

Kasımpaşa

87

4

Medipol Başakşehir

68

6

MKE Aankaragücü

65

2

Trabzonspor

65

5

VavaCars Fatih Karagümrük

78

4

Yukatel Kayserispor

60

4
ÖNCEKİ HABERLER
Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar
Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
ABD, UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor! Trump döneminde ayrılmışlardı
ABD, UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor! Trump döneminde ayrılmışlardı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kuzey Kore Rusya'ya yanaşıyor! Kim Jong-un Putin'e mesaj yolladı!
Kuzey Kore Rusya'ya yanaşıyor! Kim Jong-un Putin'e mesaj yolladı!
Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso olayı nedir? Cüneyt Yüksel'in AK Parti'den neden ihracı istendi?
Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso olayı nedir? Cüneyt Yüksel'in AK Parti'den neden ihracı istendi?
Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da kazada yaralanan 4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti
Emekli maaşı bayram ikramiyesi 3 bin mi oluyor 3 formül Erdoğan'ın masasında
Emekli maaşı bayram ikramiyesi 3 bin mi oluyor 3 formül Erdoğan'ın masasında
Eskişehir’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü!
Eskişehir’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü!
Bomba anket! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde kime oy vereceksiniz?
Bomba anket! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde kime oy vereceksiniz?