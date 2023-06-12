Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Öztürk Masterchef jürisi oldu

TV8'in bir ekran klasiği olan Masterchef 7. sezonu ile 14 Haziran'da başlıyor. All Star konsepti ile seyirci ile buluşacak olan Masterchef'te bu sene büyük farklılık var. Yarışmanın sempatik ismi Somer Şef'in koltuğuna bu sezon Yılmaz Öztürk oturacak. Daha önce çok kez yarışmaya konuk olan Şef Yılmaz Öztürl hayatı ile de merak edildi. Peki kimdir Yılmaz Öztürk, kaç yaşında?

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TV8 ekranlarının en çok izlenen lezzet yarışması Masterchef 2023 bu sene All Star konsepti ile ekrana gelecek. 6 sezon boyunca en iddialı yarışmacıların katılacağı All Star'da kimler olacak şimdiden merak edilirken yarışmada büyük bir değişiklik yaşandı. 6 sezondur jüri koltuğunda olan sempatik şef Somer Sivrioğlu bu sezon yarışmada olmayacak. Yerine ise yine deneyimli şef Yılmaz Öztürk gelecek. Daha önce de birçok kez Masterchef'e konuk jüri olarak gelen Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, kiminle evli, eşi kimdir?

Yılmaz Öztürk kimdir?

Bu yıl MasterChef Türkiye'nin yeni şefi olan Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı. Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

2007–2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Daha önce de katılmıştı

Somer Şef'in yerine gelen Yılmaz Şef, geçtiğimiz yıllarda da MasterChef Türkiye'nin bazı bölümlerinde konuk olarka katılmıştı.

Masterchef All Star ne zaman başlıyor?

TV8'in klasik haline gelen yemek yarışması MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekranlara gelecek.