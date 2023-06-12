Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri sabırsızlıkla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki devlet tarafından sosyal yardım alanlara 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Sosyal yardım alan ikramiye alabilir mi?

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"Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak belirlendi. Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar ikramiye ödemelerinin kendilerine de ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam haberi sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Buna göre 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı..

Aile destek ödemesi (sosyal yardım) alanlara bayram ikramiyesi var mı? İşte aile destek ödemeleri bayram ikramiyesi hakkındaki sorgulamalar…

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.