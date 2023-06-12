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Camiden yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Mahkemeden Eda Taşpınar kararı

Camiden yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Mahkemeden Eda Taşpınar kararı

Eda Taşpınar hakkındaki sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yürütülen soruşturmada suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Taşpınar, 4 Ocak 2023’de ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş, ifadesinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, başlatılan re’sen soruşturma dışında şüphelinin yapmış olduğu paylaşımla ilgili Savcılığa ve CİMER'e suç duyurularında bulunulduğu, bu suç duyurularının ayrıca soruşturma kaydına alındığı ve söz konusu dosya ile birleştirildiği kaydedildi.

Verilen kararda, kanun gerekçesi, şüpheli Taşpınar’ın savunması ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı aktarıldı.

Eda Taşpınar kimdir?:

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Ancak son senesinde ayrıldı. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almaya başladı.

Okul bitince bir sene daha Londra'da kalıp sonrasında İstanbul’a geri döndü. Londra’da Central School of St. Martins’de okurken dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

Tarzının yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Eda Taşpınar, 2010 yılında Show Tv’de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu “Yok Böyle Dans” adlı dans programına da katılmıştı.

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