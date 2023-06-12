Thodex dolandırıcısı ilk kez hakim karşısına çıktı! Suçu başkalarına attı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Özer ifadesinde, “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım” dedi.

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Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmaya Faruk Fatih Özer ve 5 tutuklu sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Bazı müşteki ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

“Ben kimseyi dolandırmadım”

Faruk Fatih Özer savunmasına şunları söyledi: “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı."

Kazancı görünce kripto işine girdim

"E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim. Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını farkettim ve bu alanda büyümeye karar verdim."

Thodex sistemi nasıl çalışıyordu?

14.09.2017 de Şişli'de bir coin şirketini 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurdum. Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişi mi olduğunu belirleniyordu. Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır ardından her işlemde komisyon parası alırdı.”

“Şirketin benden başka yetkilisi yoktur”

Özer savunmasının devamında sitenin arka plandaki departmanlarının nasıl çalıştığını anlattı. Fatih Özer sanıklardan Cem, Ergün ve Can'ın şirket üzerinde karar alma yetkilerinin olmadığını ifade ederek, “Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer'in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur. Thodex'in banka ile olan işlemleri otomatik olarak yapılıyordu. Şirket üzerinde yapılan işlemleri bankalara excel tablosu şekilde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum” diye konuştu.

Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı Firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri 3 gün sürmüştü. İşlemlerinin ardından 23 Nisan'da Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianamede neyle suçlandı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamedeki MASAK raporuna göre, Thodex platformunun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.