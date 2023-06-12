Patronların sendikası TİSK'ten asgari ücret açıklaması! Dolarla asgari ücrete karşıyız

Asgari ücret için zam pazarlığı yarın başlayacak. Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin 500 dolara eşitlenmesi talepleri için "Türkiye'deyiz, TL konuşacağız" dedi.

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Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrete Temmuz zammı görüşmeleri yarın başlıyor. Yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Akkol, “Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır” dedi.

Eski Bakan 500 dolar demişti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için yaptığı “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” demişti. Vedat Bilgin’in o açıklaması hatırlatılan TİSK Başkanı Akkol, "Türkiye’deyiz, TL konuşacağız" dedi. İşte TİSK Başkanı Akkol'un asgari ücret açıklamaları...

Bayrama girmeden belirleriz...

- Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

- Komisyon kurları da dikkate alıyor alım gücünü de dikkate alıyor yüzden fazla parametre değerlendiriliyor. İyi niyet var, enflasyon düşüş trendinde.

Türkiye’deyiz TL konuşacağız

- Buna rağmen ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Önemli olan istihdamı aksatmayacak dengeli, çalışanın da işverenin de isteğini dikkate alan bir artış. Türkiye’deyiz TL konuşacağız.

- İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunu sayın bakanımıza ilettik. İşverenin üstündeki yükün azaltılması için bu desteğin artırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Eski Bakan Bilgin '500 dolar' demişti Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete temmuz zammı için yaptığı “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklaması gündem olmuştu. Ücretlere eklenmesi beklenen refah yapı ile birlikte 12 bin lira seviyesi konuşulurken işçi temsilcilerinin gündemi ise enflasyon ve döviz fiyatlarının alım gücü…

İlk toplantı yarın...

Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç, yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katılacak. Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek. Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.