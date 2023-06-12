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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'da gidecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'da gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın "yakın zamanda" ülkesini ziyaret edeceğini belirtti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran ile Suudi Arabistan’ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesiyle İran’ın Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Konsolosluğunun açıldığını hatırlatan Kenani, kısa sürede Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliğinin de açılacağını söyledi.

Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan’ın "yakın bir zamanda" İran'ı ziyaret edeceğini ve ülkesinin Tahran Büyükelçiliğinin açılışına katılacağını duyurdu.

ABD ile mahkum değişimi

İran ve Avrupa ülkeleri arasında mahkum değişimi yaşandığını anımsatan Kenani, insani bir konuyu çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kenani, ABD ile mahkum değişimi konusundaki görüşmelere de değinerek, İran’ın konuya ciddiyetle yaklaştığını, ABD’nin de ciddi olması durumunda iki ülke arasında mahkum değişimine hazır olduklarını ifade etti.

Mahkum değişimi ile ilgili görüşmelerin üçüncü taraflar aracılığıyla yapıldığını aktaran Kenani, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmiş, İranlı yetkililer peş peşe yaptıkları açıklamalarla idamlara tepki göstermişti.

Açıklamaların ardından, İran'daki göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Söz konusu saldırılardan sonra Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

İlişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği 8 Haziran’da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

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