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İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşmede, müzakerelerdeki güncel durum ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu hususları ele alındı.

Görüşmede daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesine de vurgu yapıldı.

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