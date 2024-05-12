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Maç sonu Kadıköy karıştı! Taraftar ve yönetim arasında kavga...

Maç sonu Kadıköy karıştı! Taraftar ve yönetim arasında kavga...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından bir grup taraftar ile yönetim arasında tribünde kavga çıktı.

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği karşılaşmada ortalık karıştı. Maçın ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

Sözlü tartışma, kısa sürede Fenerbahçe'li taraftarların yöneticilerin bulunduğu alana girmesi ile kavgaya dönüştü.Güvenlik güçleri kavgayı ayırmaya çalıştı.

İşte o anlar...

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