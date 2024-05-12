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Yarından itibaren geçerli olacak: Bir bira grubuna zam geldi!

Yarından itibaren geçerli olacak: Bir bira grubuna zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam yarından itibaren geçerli olacak.

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Alkollü içeceklere peş peşe gelen zamlara yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna 4 ila 9 lira zam geleceğini duyurdu.

Dündar yeni tarifeyi sosyal medya hesabından yayımladı. Biraya 15-20 TL arasında zam geleceği iddialara ilişkin olarak da "Manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" değerlendirmesini yaptı.

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