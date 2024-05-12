Olimpiyat Stadı'ndaki gol düellosu Galatasaray'ın!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan Fatih Karagümrük 34. dakikada Ryan Mendes ile öne geçti. Sarı kırmızılılar 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru eşitledi. İkinci yarıda daha etkili olan Galatasaray, Mertens'in 70. dakikada attığı öne geçti. Ev sahibi 83. dakikada Markao ile skoru eşitledi. Oyuna sonradan dahil olan Berkan Kutlu, 90. dakikada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar puanını 99'a yükseltti.

Düşme hattına gerileyen Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.