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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcumuz Mete Gazoz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tebrik mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum."

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