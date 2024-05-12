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Mete Gazoz Avrupa şampiyonu!

Mete Gazoz Avrupa şampiyonu!

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Sloven rakibi Den Habjan Malavasic'i finalde mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İlk avrupa şampiyonluğu

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 

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