Altın yeniden yükselişe geçti! Uzman isim tarih ve seviye verdi

Altın fiyatları cuma günü 19 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için tarih ve seviye verdi.

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Ons altın yüzde 3’ün üzerindeki değer kazancıyla beraber 2 bin 350 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise cuma günü serbest piyasalarda gram altın 2 bin 468 TL’den işlemden gördü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaları değerlendirdiği açıklamalarında beklediği seviyeleri açıkladı.

Altın fiyatları traderların Fed'in son ekonomik veriler sonrasında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle geçtiğimiz hafta yükselişe geçti. geçen hafta işsizlik maaşına başvuran Amerikalıların sayısında beklenenden yüksek bir artış olduğunu ortaya koydu; bu da işgücü piyasasında kademeli olarak soğumaya işaret ediyor. Piyasalar FED’in faiz indirimine gideceği beklentisi arttı.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde. Mayıs ayında ons altın için 2280-2380 dolar aralığını takip edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem günü 2344-2378 dolar aralığında işlemler gerçekleşti.

2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.

Gram altın serbest piyasalarda haftanın son işlem günü 2450-2494 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altında 2435-2485 lira aralığını takip edeceğiz. Ancak ons altında tekrar 2300 dolar altına sarkmalar gördüğümüzde gram altında da ikinci bir tur aşağı hareketler görebiliriz.

Gram altında yukarıda direnç seviyesi 2500 lira. Gram altın mayıs ayında 2400-2500 lira aralığında oyalanabilir. Orta ve uzun vadede beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Gram altın için 2700 lira devamında da 3000 lira seviyesi beklentim var."