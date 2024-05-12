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S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...

S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...

S&P Global Türk bankalarına ilişkin notunda dolar TL kuru için de tahminlerini açıkladı. S&P'nin 2025 yılı dolar TL beklentisi 43 TL oldu. Notta ayrıca yurtiçi yerleşiklerin TL'ye olan güven eksikliğinin bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceğine de dikkat çekildi.

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S&P Global yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" değerlendirmesini paylaştı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ı Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.

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