MHP, Kızılcahamam'da kampa giriyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Ankara Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek. Kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

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MHP, kampa giriyor. Parti, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek.

Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıkların değerlendirileceğini söyledi.

Durmaz, akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacağını belirtti.

Durmaz, "MHP belediyeleri seçim kampanyası döneminde verdikleri sözleri tutmanın gayretinde olacak." ifadesini de kullandı.