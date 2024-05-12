Kocaelispor 'yeniden Ertuğrul Sağlam' dedi

Kocaelispor, Mustafa Gürsel ile yollarını ayır ayırmaz, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Kocaelispor’da yeniden Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlandı.

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Kocaelispor kulübünden yapıla açıklamada 'Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır, camiamıza hayırlı olsun' denildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da 34. hafta alınan Sakaryasapor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevine ise sezon başında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.