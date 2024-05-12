BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  GÜNCEL

Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin yeni açıklama

Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

Abone ol

İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı yapması durumunda bu ülkeye silah desteğini askıya alacağını açıklayan Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu." dedi.

İsrail'in, ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Biden, bu yönde bir adım atılması durumunda ateşkesin hızla mümkün olabileceğini vurguladı.

Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Yeni emekli olanlar dikkat! Bayram ikramiyesinde dilekçe uyarısı
Yeni emekli olanlar dikkat! Bayram ikramiyesinde dilekçe uyarısı
Kocaelispor 'yeniden Ertuğrul Sağlam' dedi
Kocaelispor 'yeniden Ertuğrul Sağlam' dedi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Duran TIR'a arkadan başka bir TIR çarptı! Feci kazada 2 kişi öldü
Duran TIR'a arkadan başka bir TIR çarptı! Feci kazada 2 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'ya eleştiri
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'ya eleştiri
Yasa dışı üretim yaptılar! Hepsi bir bir ele geçirildi
Yasa dışı üretim yaptılar! Hepsi bir bir ele geçirildi
Kamuda tasarrufa uymayan yandı! Bakan Şimşek yarın maddeleri duyuracak
Kamuda tasarrufa uymayan yandı! Bakan Şimşek yarın maddeleri duyuracak
Miçotakis, Ankara'ya geliyor, Erdoğan ile görüşecek! İşte masadaki konular
Miçotakis, Ankara'ya geliyor, Erdoğan ile görüşecek! İşte masadaki konular
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eurovision 2024 şampiyonu kim oldu? 591 puan aldı
Eurovision 2024 şampiyonu kim oldu? 591 puan aldı