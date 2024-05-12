Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

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İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı yapması durumunda bu ülkeye silah desteğini askıya alacağını açıklayan Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu." dedi.

İsrail'in, ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Biden, bu yönde bir adım atılması durumunda ateşkesin hızla mümkün olabileceğini vurguladı.

Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.