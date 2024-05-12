MSB açıkladı: 2 bölgede PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" notunu da düştü.

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MSB'den terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."