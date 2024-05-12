BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  GÜNCEL

MSB açıkladı: 2 bölgede PKK'ya darbe

MSB açıkladı: 2 bölgede PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" notunu da düştü.

Abone ol

MSB'den terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem meydana geldi
Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı
İsrail'in saldırıları devam ediyor! Gazze'de can kaybı 35 bini aştı
İsrail'in saldırıları devam ediyor! Gazze'de can kaybı 35 bini aştı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni ceza yolda! 3 defa yapana 6 gün kapama
Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni ceza yolda! 3 defa yapana 6 gün kapama
Asgari ücrete ara zam iddiası! Uzman isim rakam vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası! Uzman isim rakam vererek duyurdu
Süper Lig'de kader günü! VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig'de kader günü! VAR hakemleri belli oldu
MHP, Kızılcahamam'da kampa giriyor
MHP, Kızılcahamam'da kampa giriyor
Emekliye zam yapsa AK Parti birinci parti olur muydu? Metropol'den ilginç anket sonucu
Emekliye zam yapsa AK Parti birinci parti olur muydu? Metropol'den ilginç anket sonucu
TESK Başkanı'ndan gizli zamma karşı 'gramaj standardı' talebi
TESK Başkanı'ndan gizli zamma karşı 'gramaj standardı' talebi
Kritik görüşme öncesi Erdoğan Yunan basınına konuştu
Kritik görüşme öncesi Erdoğan Yunan basınına konuştu
Kenan Sofuoğlu hayatımın en büyük hatasıydı dedi! Erdoğan itirafı olay oldu
Kenan Sofuoğlu hayatımın en büyük hatasıydı dedi! Erdoğan itirafı olay oldu