Erdoğan yanıtladı:Washington ziyareti neden ertelendi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Washington'da ABD Başkanı Biden ile yapmayı planladığı basına yansıyan görüşmenin neden ertelendiği merak ediliyordu. İkili görüşmenin karşılıklı programların uyuşmaması nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in pazartesi günü gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesi Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Kathimerini'ye konuşan Erdoğan, "ABD Başkanı Joe Biden ile programlanan görüşmelerinin neden aniden ertelendiği" soruldu.

Erdoğan, ABD ziyaretinin karşılıklı programların uyuşmaması nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, "Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir seçim arifesinde ve Sayın Biden'ın programları daha da yoğunlaştı. Bizim de programlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir şekilde seyrediyor. Bu tip ziyaretler her iki tarafa da uygun zamanlarda gerçekleşir. Arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapıyor ve uygun tarih belirleme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türk-Yunan ilişkilerinde ABD'nin arabulucu rolü oynaması gerektiğine inanıp inanmadığı sorulduğunda ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız. Biz, Yunanistan ve ABD, NATO'nun üyeleriyiz. Müttefiklik hukukuna uygun mesafede sürdürülecek ve yapıcı diyalog zeminini teşvik edici yaklaşımların yararlı olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki bizim Yunanistan ile aracısız doğrudan temas zeminimiz vardır. Bunu korumak ve geliştirmek ilişkilerimize daha fazla olumlu katkı sağlar."