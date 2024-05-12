Beşiktaş deplasmanda kayıp!

Trabzon Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Beşiktaş'ın golü 61. dakikada Jackson Muleka'dan gelirken, Corendon Alanyaspor'un golünü 79. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 55'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor puanını 50'ye çıkardı.