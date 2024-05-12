BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  SPOR

Beşiktaş deplasmanda kayıp!

Beşiktaş deplasmanda kayıp!

Trabzon Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Beşiktaş'ın golü 61. dakikada Jackson Muleka'dan gelirken, Corendon Alanyaspor'un golünü 79. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 55'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor puanını 50'ye çıkardı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Kayserispor engelini rahat geçti Olimpiyat Stadı'ndaki gol düellosu Galatasaray'ın! Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kayserispor engelini rahat geçti
Fenerbahçe Kayserispor engelini rahat geçti
Olimpiyat Stadı'ndaki gol düellosu Galatasaray'ın!
Olimpiyat Stadı'ndaki gol düellosu Galatasaray'ın!
Hatay'da Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüm girişiminin engellendiği ortaya çıktı
Hatay'da Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüm girişiminin engellendiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
Mete Gazoz Avrupa şampiyonu!
Mete Gazoz Avrupa şampiyonu!
Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar
Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar
Altın yeniden yükselişe geçti! Uzman isim tarih ve seviye verdi
Altın yeniden yükselişe geçti! Uzman isim tarih ve seviye verdi
Erdoğan yanıtladı:Washington ziyareti neden ertelendi?
Erdoğan yanıtladı:Washington ziyareti neden ertelendi?
Yarından itibaren geçerli olacak: Bir bira grubuna zam geldi!
Yarından itibaren geçerli olacak: Bir bira grubuna zam geldi!
S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...
S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...
MSB açıkladı: 2 bölgede PKK'ya darbe
MSB açıkladı: 2 bölgede PKK'ya darbe
Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem meydana geldi