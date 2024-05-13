Putin'den şok karar! Ordunun en tepesindeki ismin üstünü çizdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşumuna dair Savunma Bakanlığı için Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.

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Seçim sürecini tamamlayan Rusya'da sandıktan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, ezici bir çoğunlukla üstün çıktı.

Oyların yüzde 87,28’ini kazanan Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törenle yemin ederek görevini sürdürmeye devam etti.. Putin'in yemin etmesiyle işbaşındaki hükümet de istifa etti.

2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet, Rusya Parlamentosu'nun onayıyla görevine başlayacak.

Bu kapsamda Rusya'da yeni hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Sergey Şoygu'nun yerine başka isim önerdi

Buna göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı.

Bakanlığa ise Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerildi.

Putin tarafından önerilen kabine şu şekilde;

* Savunma Bakanı: Andrey Belousov

* İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

* Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

* Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

* Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

* Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

* Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

* Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

* Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

Parlamento karar verecek

Parlamento, adayı kabul etme ya da reddetme yetkisine sahip.