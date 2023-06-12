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Heybeti görenleri büyülüyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Heybeti görenleri büyülüyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

SİVAS'ta 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki Paşa isimli tosun, ikinci el araç fiyatında satışa çıkarıldı. Heybetiyle göz alan Paşa, alıcısını bekliyor.

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Sivas’ta 18 yaşından bu yana hayvancılık ile uğraşan Erkan Kılıç’ın büyüttüğü Paşa isimli Simental tosun, heybeti ile görenleri büyülüyor. Henüz 3 yaşında olan ve 1 ton 42 kilogram ağırla sahip olan Paşa, yürüyüşü ile görenleri ürkütüyor.

Doğumundan bu yana Paşa’yı kendileri büyüttüklerini ifade eden besici Erkan Kılıç, “Paşa üç yaşında. Onu ilk başlarda biberonla besledik. Süt ile buzağı yemi ile büyüttük. 3 yıldır bakımlarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl tırnak bakımlarını yaptık. Bu yıl Kurban Bayramı’na hazır olduğunu düşündüğümüz için satışa çıkardık. Nasip olursa satmayı düşünüyoruz. Satamazsak kasaba gidecek” dedi.

“1 ton 42 kilogram ağırlığında”

Paşa isimli boğanın her geçen gün kilo aldığını belirten Kılıç, “Paşa, şu an 1 ton 42 kilogram geliyor. Günlük 2 buçuk, 3 kilogram alıyor. Biz en son tarttığımızda 1 ton 22 kilogram gelmişti. Şimdi 1 ton 42 kilogram geliyor. Günden güne değişiyor. 5 kilogram aldığı da oluyor. Ayda en az bir kere tartıyoruz, sürekli takip ediyoruz. Bu sene nasip olursa Kurban Bayramı’nda satmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

1 Tonluk boğa 200 bin TL’den satışta

Çiftliğe gelenlerin Paşa’ya hayran kaldığını söyleyen Erkan Kılıç şu ifadelere yer verdi:

“Paşa’yı 200 bin TL’den satışa çıkardık. Gelenler görüyor, almak isteyenler oluyor. Maddi durumdan dolayı düşünüyorlar. Nasip olursa 200 bin TL’ye satmayı düşünüyoruz. Paşa’nın cinsi Simental. Abisi de şu an 1 ton 600 kilogram geliyor. Abisi 5 yaşında, paşa 3 yaşında. Paşa’yı da bekletmeyi düşünüyorduk ama ayakları ağırlığını kaldıramadığından dolayı satmayı düşünüyoruz.”

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