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Şişecam, Intersolar Europe Fuarı’na katılacak

Şişecam, Intersolar Europe Fuarı’na katılacak

Şişecam, Intersolar Europe 2023 Fuarı’nda ileri teknoloji ürünleriyle yerini alacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya Münih’te düzenlenecek fuarda güneş enerjisi sektörüne yönelik "sandy" ve "prizma" desenlerinde üretilen ve fotovoltaik modüllerde kullanılan güneş enerjisi camlarını sergilemeye hazırlanıyor.

Şişecam’ın pazara sunduğu, yüksek güneş enerjisi yansıtıcılığına sahip yeni ürünü Solar Ayna da Intersolar Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Şişecam, güneş enerjisi camlarının yüzeylerine uygulanan özel anti-reflektif kaplama ile ışık yansımalarını minimize ederken, geçirgenlik artışı sağlıyor.

Bu sayede güneş panellerinde performans artışı ve yüksek verimlilik elde ediliyor. Bunun yanı sıra güneş paneli camlarının temperlenmesiyle mukavemet artışı sağlanırken, güneş panelleri çevre koşullarına karşı korunuyor.

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