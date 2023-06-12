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Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncu Şekip Taşpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Taşpınar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine 'Cevat Akarsu' karakteriyle katılarak damga vurmuştu. Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Kibritçi Cevat' olarak bilinen Şekip Taşpınar'ın durumu kritik deniyor. Şekip Taşpınar neden yoğun bakımda? İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal Instagram’da yaptığı paylaşımda “Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve aramıza dön. Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var” ifadelerini kullandı.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram sayfasından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Taşpınar'ın durumu kritik.

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