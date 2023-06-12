Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal Instagram’da yaptığı paylaşımda “Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve aramıza dön. Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var” ifadelerini kullandı.