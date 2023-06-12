Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vurmuştu! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Taşpınar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine 'Cevat Akarsu' karakteriyle katılarak damga vurmuştu. Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Kibritçi Cevat' olarak bilinen Şekip Taşpınar'ın durumu kritik deniyor. Şekip Taşpınar neden yoğun bakımda? İşte ayrıntılar...
"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal Instagram’da yaptığı paylaşımda “Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve aramıza dön. Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var” ifadelerini kullandı.
Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram sayfasından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Taşpınar'ın durumu kritik.