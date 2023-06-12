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İstanbul Havalimanı'nda sunta içerisine gizlenmiş afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda sunta içerisine gizlenmiş afyon sakızı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda bir kargo gönderisindeki suntaların içinde 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen kargo gönderisi Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı. Narkotik dedektör köpeklerle arama yapılan gönderiye köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı fiziki arama uygulandı.

Kargoda bulunan mobilya imalatında kullanılan suntalardan birisini keserek kontrol eden ekipler, iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiğini tespit etti. Maddelerden alınan numunenin analiz edilmesi neticesinde afyon sakızı olduğu belirlendi. Söz konusu suntaların üretimi sırasında içerisine gizlenen 80 kilogram afyon sakızı bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince genişletilen operasyonda, kargonun alıcısına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Operasyona dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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