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Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü

Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü

TAKSİM'de 3 şahıstan biri yankesicilik yoluyla telefonunu çalmak istedikleri Rus genci, karşı koyunca önce dövdü ardından da bıçakladı. Olaydan sonra yaşananlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan turist hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya karışan iki şüpheliyi yakaladı.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk sabah saatlerinde sokak üzerinde yürümeye başladı. O esnada turistin yanına gelen 3 şahıs, onunla sohbet etmeye çalıştı. Şahıslardan biri sohbet esnasında yankesicilik yöntemiyle turistin cep telefonunu çalmak istedi. Durumu fark eden turist, şahıslarla tartışınca aralarında kavga çıktı. Kavga esnasında şahısların üstüne yürüyen turist, şahıslardan biri tarafından kalbinin altından bıçaklandı.

Kalbinin altından bıçaklayarak öldürdüler

Olayın ardından şahıslar kaçarken, turist ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan turistin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Turistin bıçaklandıktan sonra yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi 2 şüpheliyi yakaladı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıslardan 2’si kısa sürede yakalanırken, turisti bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasına sürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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