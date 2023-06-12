Beyin sisi nedir, belirtileri neler? Korona olanlarda mı oluyor, tedavisi var mı, nasıl?

Beyin sisi gündelik yaşamda sinir, stres, unutkanlık, dikkat dağınıklığı yaşayan birçok kişide görülüyor. İnsan hayatını kötü etkileyen ve beraberinde başka hastalıkları da yanında getiren beyin sisine ilişkin bilgileri sizler için derledik. Peki beyin sisi nedir? Beyin sisi neden olur, belirtileri nelerdir? Beyin sisi nasıl iyileşir? İşte konuyla alakalı bilinen her şey…

Abone ol

Korona virüsün ardından hayatımıza giren beyin sisi rahatsızlığını son zamanlarda daha fazla duymaya başladık. Genellikle koronavirüs geçiren kişilerde rastlanan beyin sisi henüz hastalık kategorisinde değil. Ancak devam ettiği süreçte insan vücudunu olumsuz etkileyen nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Peki beyin sisi nedir, tehlikeli mi? Beyin sisi nasıl geçer, tedavisi var mı? İşte beyin sisi belirtileri.

İnsan hayatının parçası haline gelen stres, kaygı bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıklar, yaşam standartlarına bağlı olarak artmaya devam ediyor. Özellikle tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs hastalığının ardından mental ve fiziksel işlev kayıplarına daha sık rastlanmaya başladı.

Corona virüsün uzun süreli etkileri araştırılmaya devam ediyor, semptomları hafif geçiren hastaların günden güne daha fazla beyin ve sinir sistemine etki eden nörolojik rahatsızlıklar yaşadığını ortaya çıktı. Bunlardan biri de corona virüsün etkisiyle ortaya çıkabileceği düşünülen “Beyin Sisi.” Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinde zorlanma yaşadığını gösteriyor ve birçok kronik hastalığa eşlik ediyor.

Corona virüsün neden olduğu enfeksiyon sebebiyle oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından ya da hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Beyin sisi belirtileri

-Unutkanlık

-Dikkat dağınıklığı

-Konsantrasyon kaybı

-Konuşurken kelime bulmada güçlük

-Düşüncelerini toparlayamamak

-Okuduğunu anlamadan sayfalarca dalıp gitmek

-Önemli konularda karar vermede zorluk

-Başladığı hiçbir işi bitirememek

-2 işi aynı anda yapamamak

-Mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek

Nasıl tedavi edilir?

-Beyin sisi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilk konu beslenmedir. 3 ay boyunca glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu beslenme programında ağırlıklı olarak taze sebze ve meyvelere, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlara, doğru protein kaynaklarına, çiğ kuruyemişlere ve fermente ürünlere sofralarınızda yer verin. -Kronik stres varsa psikolojik stresinizi azaltmayı ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek için destekler alabilirsiniz. Uykuya dalmakta zorluk varsa melatonin desteği ile beraber, uyumanızı kolaylaştırıcı kediotu, melisa, mercanköşk, anason, sarı kantaron gibi bitkiler faydalı olacaktır. -Fiziksel aktivitenizi arttırarak açık havada yapılacak kısa süreli 20 dakikalık yürüyüşlerin dahi beyin sisine iyi geldiği biliniyor. Hafta sonları açık havada, deniz kenarında, doğada vakit geçirmek de iyi gelecektir.