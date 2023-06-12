İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: Beş kuruş vermem!
İZMİR'de geçtiğimiz ay ünlü bir site çıkan yangınla adeta küle dönmüştü. O sitede dairesi bulunan isimlerden birisi de ünlü sanatçı İbrahim Tatlises idi. Yangının çıktığı gece 'cana geleceğine mala gelsin' diyen İbrahim Tatlıses, şimdi de binayı yapanlara isyan etti.
Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıkmıştı. Site sakinleri kendi imkanları ile binadan çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, havadan ve karadan müdahale ile 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, bir kişi ayağından yaralanmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınla ilgili yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, yangının çıkış nedeni 'elektrik kontağı' olarak açıklanmıştı.
Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu öğrenilmişti. Tatlıses, yaptığı açıklamada; "Sitede oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum Îzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" demişti.