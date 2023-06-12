İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: Beş kuruş vermem!

Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu öğrenilmişti. Tatlıses, yaptığı açıklamada; "Sitede oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum Îzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" demişti.